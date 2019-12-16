الرئيس اللبناني يعلن مجدداً تأجيل المشاورات النيابية لتسمية رئيس للحكومة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس اللبناني ميشال عون أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الإثنين وللمرة الثانية تأجيل المشاورات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة بعد يومين شهدا مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية ومتظاهرين رافضين لإعادة تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. وقال عون في تغريدة على حسابه في تويتر إن "الرئيس عون تجاوب مع تمنّي الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية الى الخميس 19 الجاري (كانون الأول/ديسمبر) لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة".

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