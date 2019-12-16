شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الحل الطبيعي لتشقق الرجلين! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعاني لكثير من تشقق عقب القدم خاصة في فصل الصيف مما يجعل شكلها غير محبب وقد تكون مؤلمة في الكثير من الأحيان في مراحلها المتقدمة لذلك نقدم لكم على موقع ثقف نفسك مجموعة من الوصفات البسيطة التي يمكن صنعها في المنزل من أجل إزالة هذه التشققات و وصفات لعلاج تشقق الكعبين سهلة وسريعة قدمنا لكم من قبل أسباب وعلاج تشقق القديمن يمكنك معرفتها الان



1. ماسك للقدم من الليمون والملح والجلسرين وماء الورد:

يعد هذا الماسك من أفضل المكونات التي يمكن أن تعالج القدم. هذا الماسك يحتاج إلى أن تضع قدمك فيه لفترة لذلك يجب أن تحضره في حوض كبير:

** إملأ الحوض بالمياه الدافئة ثم أذب بها الملح والليمون والجلسرين وماء والورد ثم ضع قدمك في هذا الخليط لمدة من 15 إلى 20 دقيقة

** باستخدام الحجر أو فرشاة القدم قم بفرك عقب القدم وجانبيها

** قم بخلط ملعقة من الجلسرين مع ملعقة من ماء الورد وملعقة من عصير الليمون حتى يتكون خليط لزج نوعًا ما. ضع الخليط عليى قدميك وغطها بالجوارب حتى الصباح

** في الصباح قم بغسل قدميك بالماء الدافئ وكرر ما سبق عدة أيام حتى تتحسن قدمك

2. زيت الخضراوات:

جفاف البشرة من أهم أسباب التعرض لتشققات القدم لذلك هذه الوصفة ستساعد في مقاومة جفاف البشرة من ثم معالجة تشققات عقب القدم:

** بعد غسل القدم وتنظيفها جيدًا ثم تجفيفها قم بوضع طبقة من زيت الخضراوات على القدم

** إرتدِ زوجين من الجوارب واتركه طوال الليل

** في الصباح إغسل قدميك بالماء الدافئ في الصباح وكرر ما سبق لعدة أيام حتى تلاحظ التحسن في التشققات

3. ماسك الموز والأفوكادو للقدم:

ماسك الموز:

** قم بسحق أو هرس موزة طازجة وضعها على تشقق عقب قدميك

** أتركها لمدة 10 دقائق ثم إغسلها

ماسك الموز والأفوكادو:

** قم بخلط ثمرة من الموز مع نصف ثمرة من الأفوكادو كما يمكنك إضافة نصف ثمرة من جوز الهند

** اترك الخليط لمدة 10 دقائق ثم كرر ما سبق حتى تتحسن من الجميل أن يحتوي الأفوكادو وجوز الهند على الكثير من الفيتامينات والدهون الصحية التي ستفيد في ترطيب بشرتك وإزالة تشققات عقب القدم

4. الفازلين والليمون:

** قم بغسل قدميك جيدًا واتركها لمدة 15 إلى 20 دقيقة في المياه الدافئة ثم جففها

** قم بخلط ملعقة من الفازلين مع ملعقة من عصير الليمون ثم ضعها على تشققات القدم. ولكن يجب أن تظل تدلك الخليط على قدميك حتى تشعر أن البشرة قد إمتصته تمامًا

** من المفضل أن تقوم بذلك في الليل حتى تضع الخليط على قدميك وتنام حتى الصباح

** إغسل قدميك في الصباح وكرر ما سبق عدة أيام حتى تتحسن

5. شمع بارافين:

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هذه الطرقة يمكن إستخدامها خاصة عندما تكون التشققات في مرحلة متقدمة ومؤلمة:

** قم بمزج شمع البارافين مع زيت المسطردة أو زيت جوز الهند

** قم بتسخين الخليط حتى يذوب الشمع قليلًا ثم إتركه حتى يبرد في درجة حرارة الغرفة ثم ضعه على قدميك. لكي تحصل على نتائج أكيدة وسريعة من الأفضل أن تضعه في الليل وتتركه حتى الصباح

** إغسله في الصباح بالمياه الدافئة

6. العسل:

يعتبر العسل من أفضل المكونات التي تعطي بشرتك الترطيب اللازم

** إملأ نصف حوض بالمياه الدافئة وضع عليه نصف كوب من العسل

** قم بنقع قدميك في هذا الخليط بين 15 إلى 20 دقيقة

** هذا الخليط سيجعل قدميك ناعمتين ويعيد إليها نضارتها

7. دقيق الأرز:

هذه الوصفة ستمكنك من صنع مقشر جيد لقدميك:

** قم بخلط 2-3 ملاعق من دقيق الأرز مع عدة ملاعق من العسل مع القليل من خل التفاح لتكوين عجينة متماسكة

** وإن كانت التشققات في مراحل متقدمة يمكنك إضافة ملعقة من زيت الزيتون أو زيت اللوز

** قم بنقع قدميك في المياه الدافئة لمدة 10 دقائق ثم جففها جيدًا وضع عليها الخليط السابق لإزالة الخلايا الميت

8. زيت الزيتون:

يعتبر زيت الزيتون من أشهر المكونات الطبيعية التي تعطي بشرتك النعومة والنضارة:

** قم بوضع القليل من زيت الزيتون على قطعة من القطن ثم دلك بها قدميك في حركة دائرية لمدة من 10 إلى 15 دقيقة

** إلبس زوجين من الجوارب القطنية ثم إغسل قدميك بعد ساعة

** بعد ذلك قم بخلط ملعقة من زيت الزيتون مع القليل من قطرات الليمون ونفس الكمية من المياه وقلبه حتى تحصل على كريم سميك

** ضع هذا الكريم على قدميك طوال الليل واغسله في الصباح

9. الشوفان:

قم بخلط ملعقة من مسحوق الشوفان مع بعض من زيت الجوجوبا لتكوين عجينة متماسكة:

** قم بوضع العجينة على قدميك وخاصة على التشققات

** أترك الخليط لمدة نصف ساعة ثم إغسله بالماء البارد

قم بتطبيق ما سبق عدة أيام حتى تتحسن

10. زيت السمسم:

** ضع طبقة من زيت السمسم على تشققات عقب القدم قبل النوم كل ليلة قبل الذهاب إلى النوم

** يجب أن تقوم بتدليكه جيدًا حتى يندمج مع البشرة