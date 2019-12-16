أعراض تظهر أنك مصاب بانزلاق الفقرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بعد سن الأربعين تزداد مخاطر الإصابة بداء القرص التنكسي (انزلاق الفقرات) الذي يصيب النساء أكثر من الرجال.



وهناك أعراض يمكن الاستدالال من خلالها على الإصابة بالمرض، منها الشعور بأن المشي أكثر راحة من الوقوف.

توجد بين فقرات العمود الفقري ما يسمى بالأقراص الفقرية (الغضاريف). وقد يتعرض أي جزء من العمود الفقري للإصابة بداء القرص التنكسي (انزلاق الفقرات) أو ما يسمى بالعامية الديسك. والمرأة أكثر عرضة من الرجا للإصابة به نظرا لضعف الأنسجة الضامة للأقراص الفقرية لديها. كما أن عملية الحمل سبب آخر لزيادة الإصابة به لدى المرأة. وعموما فإن الأنسجة الضامة تبدأ في الارتخاء تدريجيا بعد سن الأربعين. ومعلوم أن الأقراص الفقرية أي الغضاريف تمنع احتكاك فقرات العمود الفقري ببعضها. وذكر موقع فوكوس الألماني الالكتروني ستة أعراض قد تكون مؤشرات على الإصابة بداء القرص التنكسي (الديسك) وهي:

أولا: وجود آلام في الذراعين أو أحدهما أو الساقين أو أحدهما

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ثانيا: الشعور بتشنج في الظهر عند الاستيقاظ في الصباح

ثالثا: زيادة آلام الظهر بمجرد العطس أو السعال (الكحة)

رابعا: الشعور فجأة بعدم وجود قوة في الذراع أو الساق أو كلاهما

خامسا: الشعور بأن المشي أكثر راحة من الوقوف أو الجلوس.

سادسا: الشعور بأن الآلام تخف عند الاستلقاء مع سحب الفخذين ناحية الصدر

وأفاد موقع فوكوس أن أكثر من 80 بالمائة من الأشخاص البالغين يعانون مرة على الأقل في حياتهم من آلام الظهر ويعود حتى 3 بالمائة منها إلى الأقراص الفقرية؛ لذلك فإن التشخيص السليم لآلام الظهر مسألة في منتهى الأهمية. والتشخيص السليم لا يمكن أن يحدده إلا الطبيب. وأهم وسيلة لتشخيص الانزلاق الغضروفي هو التصوير بالرنين المغناطيسي، الذي تبين صوره بدقة ما إذا كان هناك فعلا انزلاق للغضاريف ف أم مجرد نتوء أولي