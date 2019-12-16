يتسبب مرض السكري في تغيير طبيعة عمل الجلد.. ما الحل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يتسبب مرض السكري في تغيير طبيعة عمل الجلد وهو ما يظهر في الجفاف والمظهر غير الصحي للبشرة لذا يتعين على مريض السكر الاهتمام بشكل أكبر بالعناية بالجلد وتغيير بعض الأمور في الحياة اليومية.



يعاني معظم مرضى السكري من مشكلات في البشرة من بينها الجفاف الشديد وظهور القشور والحكة نتيجة لاختلال آلية عمل الجلد بسبب الإصابة بالسكري. ويقوم الجلد بوظيفة حماية مهمة للجسم إذ يقوم بمهاجمة البكتيريا والفيروسات ومنعها من دخول الجسم، لكن حدوث أي خلل في هذه الآلية يسهل الإصابة بأمراض الجلد والحساسية لذا فإن مريض السكر بحاجة لعناية من نوع خاص بالجلد.

Advertisements

ويقل إنتاج الجلد للعرق والدهون بعد الإصابة بالسكري ما يتسبب في الجفاف وبالتالي التهاب الجلد واحمراره وظهور الشعور بالحكة. ويقول الأطباء وفقا لموقع “جيزوندهايت” الألماني، إن الترطيب هو أساس حماية الجلد بالنسبة لمريض السكري. ولا يعني تعويض التراجع في إفراز الدهون، بالضرورة استخدام الكريمات الغنية بالدهون لأن هذا قد يأتي بنتائج عكسية فكثرة وضع المستحضرات الغنية بالدهون على الجلد تؤدي لسد المسام وتمنع البشرة من التنفس. ويفضل اختيار الكريمات التي يتم فيها خلط الزيوت والدهون مع قدر كبير من الماء لأن هذا يضفي الرطوبة دون التأثير على المسام.

ويحتاج مريض السكر لتغيير أسلوب العناية بالجسم إذ يفضل الابتعاد عن الجلوس في حمام الماء الدافئ لفترات طويلة وتقليل فترة الاستحمام لحماية البشرة من فقدان الدهون. ويتعين على مرضى السكر الامتناع التام عن منتجات تقشير البشرة والاعتماد على مستحضرات خالية من العطور والمواد الحافظة والألوان مع ضرورة الاهتمام بتجفيف الجسم جيدا بعد الاستحمام إذ أن بقايا الماء في ثنايا الجسم قد تكون فرصة جيدة لنمو الفطريات.

وإلى جانب العناية الخارجية بالجلد، يجب الاهتمام بالإكثار من شرب الماء إذ لا يجب أن تقل كمية الماء التي يشربها مريض السكر عن لترين في اليوم الواحد للحفاظ على الرطوبة الداخلية للجسم والخارجية للبشرة.