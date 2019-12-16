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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر للحواجب عدة مهام.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
هناك الكثير من الأشياء التي تحير الإنسان ولا يجد لها جواب كافي وخاصة من المخلوقات والأعضاء التي خلقها الله تعالى وكنا سابقا تكلمنا عن الأثر الذي سيحدث إذا إختفت الصراصير عن وجه الأرض وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل ويمكنك قراءة المقال من هنا.
أما اليوم فنتكلم عن فائدة الحواجب في وجه الإنسان وماذا يحدث إذا أزال الشخص حواجبه ، ولا بد أولا من معرفة أن الله خلق كل شيئ لحكمة سواء عرفها الإنسان أم لم يعرفها ومع تقدم البحث ومحاولة العلماء سبر أغوار العلوم والظواهر تكلموا أن للحواجب عدة مهام ووظائف منها:
1- مهمة جدا للتعرف على هوية الشخص فالتعرف على الوجه بدون الحاجب صعب للغاية وهذا أثبتته الأبحاث العلمية في امريكا عام 2003.
2-بالطبع فإن للحاجب شكل جمالي رائع وبدون الحاجب كما ترى في الصورة السابقة يصبح الشخص قبيحا للغاية.
3- الحاجب وسيلة دفاع عن العين فهي تمنع العرق والأتربة كما أن تقوس شكله يعطيه أفضلية في جعل مجرى العرق بعيد عن العين.
4-ولا يغيب عنا أن الحاجب يعد وسيلة تواصل فعالة وإبراز لمكنون مشاعرنا فهو يسبقنا للتعبير عما في نفوسنا فيرتفع عند الإعجاب وينعقد عن الغضب ومنه قد تعرف الحالة المزاجية للشخص
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