برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع يطلق مبادرة القيادات الإماراتية التطوعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تم تدشين مبادرة القيادات الإماراتية التطوعية الشابة تحت شعار«على خطى زايد» في مبادرة لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني لدى الشباب من أطباء المستقبل وتمكينهم من خدمة الإنسانية.

وتأتي المبادرة تزامناً مع 2020 عام الاستعداد للخمسين والذي يعكس الرؤية الثاقبة والنظرة المستقبلية للقيادة الحكيمة وحرصها على تحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات في مختلف المجالات وبالأخص المجال الإنساني كقوة ناعمة.

ودشن البرنامج بعد نجاح المرحلة التجريبية والتي تم تنفيذها بالشراكة مع كلية الطب بجامعة الإمارات وشارك فيها ما يزيد على 30 من أطباء المستقبل في إطار برنامج لاستقطاب ما يزيد على 500 من الشباب من كليات الطب محلياً ودولياً.