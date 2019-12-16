احتجاج الصين بشدة على طرد أمريكا اثنين من دبلوماسييها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، إن بلاده قدمت احتجاجات شديدة إلى الولايات المتحدة؛ بسبب طردها اثنين من المسؤولين الصينيين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأحد، أن الحكومة الأمريكية تحركت سراً لطرد مسؤولَين اثنين في السفارة الصينية في وقت سابق هذا العام، بعد أن دخلا قاعدة عسكرية بسيارة.

وأفاد تقرير الصحيفة بأن من المعتقد أن أحد المسؤولين الصينيين ضابط مخابرات يتستر وراء الصفة الدبلوماسية.

وقال المتحدث في إفادة صحفية دورية في بكين: «اتهامات الولايات المتحدة ضد أفراد صينيين تغفل الحقيقة بشدة».

وتابع المتحدث الصيني قائلاً: «نحث الولايات المتحدة بقوة على تصحيح خطئها، وإلغاء القرار المتصل به، وحماية الحقوق الواجبة للأفراد الصينيين، بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية»، في إشارة إلى اتفاقية دولية تتعلق بالامتيازات الدبلوماسية.

وقالت الصحيفة، إن المسؤولَين انتهكا قواعد الأمن في القاعدة الواقعة بولاية فرجينيا هذا الخريف، وإنهما لم يوقفا سيارتهما إلا بعد الدفع بشاحنات إطفاء اعترضت طريقها.

وكثفت الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية جهودها؛ لمواجهة مخاوف تتعلق بما يشتبه بأنها أنشطة تجسس من جانب الصينيين.

وأكد مسؤول في إحدى جهات إنفاذ القانون مطلع على الواقعة لرويترز صحة رواية نيويورك تايمز.