إلغاء زفاف بعد «اعتداء» العريس على المدعوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحول عرس قرية «سيسولي» الهادئة في منطقة «مظفر جار» بولاية أوتار براديش الهندية إلى «تريند» تويتر لعدة ساعات، بعد تداول الآلاف لقصة العريس الغاضب الذي خرج عن صوابه، فبدأ بضرب المدعوات من أقارب العروس على نحو غريب، تسبب في اندلاع مشاجرة بين العائلتين، واستدعاء الشرطة، ومن بعدها إلغاء الزفاف.

بدأ الأمر بتقليد معتاد في الأفراح الهندية يطلق عليه Juta Churai وفيه تخبئ الفتيات قريبات العروس حذاء العريس، ويطلبن منه مبلغاً مالياً لإعادته إليه.

عادة يقدم العريس نقوداً معدنية بسيطة مقابل استعادة حذائه حتى يتمكن من ارتدائه، وإكمال مراسم الزفاف، وسط أجواء من الضحك.

أما العريس فيفيك كومار ـ 22 عاماً ـ فلم يتقبل العادة التقليدية التي تهدف إلى إضفاء أجواء مرحة على الزفاف، وبدأ بتعنيف السيدات، وإلقاء الشتائم عليهن، واتهامهن بالسرقة، وبدأ بصفع كل من كانت قريبة منه، مطالباً بالكشف الفوري عن مكان «حذائه الغالي».

نشبت مشاجرة بين العائلتين، واحتجز والد العروس عائلة العريس معلنين إلغاء الزفاف، ومطالبين برد 10 روبيات قيمة المهر الذي تقاضاه. وعلى الرغم من وصول الشرطة إلى مكان المشاجرة، إلا أن ناريش تكيت أحد وجهاء القرية، نجح في تسوية الأمر سلمياً، ورد المهر، لكنه فشل في إقناع العروس بإتمام الزواج.