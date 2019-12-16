دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ناسا تُعلن اكتشاف خريطة الكنز على سطح المريخ

أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا عن اكتشافه لما تم وصفه بأنه خريطة الكنز، والتي تحدد مواقع الجليد المحتملة الموجودة على سطح كوكب المريخ.

ووفقاً لما ذكرته تقارير علمية، فقد قام باحثون في وكالة ناسا بابتكار خريطة لسطح المريخ، والتي يمكن استخدامها في كشف الأماكن التي يعتقدون أن فيها جليد الماء.

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وقال الباحثون أنهم يظنون أن الجليد موجود في بعض الأماكن تحت سطح المريخ بمسافة لا تزيد على 2.5 سم، وهو ما يجعله في متناول أيدي الأشخاص الذين سيسافرون إلى الكوكب الأحمر مستقبلاً.

وأشار أحد الباحثين إلى أنهم مستمرون في جمع البيانات المتعلقة بالجليد الموجودة تحت سطح المريخ، حيث يركزون على الأماكن المناسبة لرواد الفضاء.

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وأضاف قائلاً أنه بحسب خريطتهم، فلن يحتاج رواد الفضاء إلى حفار للوصول إلى هذا الجليد، بل سيمكنهم فعل هذا بسهولة بواسطة مجرفة.

جدير بالذكر أن تحديد احتياطيات الجليد على سطح المريخ يعد أحد الأشياء الضرورية لمساعدة المهمات المأهولة إلى الكوكب الأحمر، خاصة بعدما اكتشفت مركبة فضائية تابعة لناسا في عام 2008 وجود مياه متحمدة، وذلك بعدما حللت عينة من التربة بعد هبوطها على سطح الكوكب.

ولأن الماء يعتبر ثقيلاً إذا ما تم نقله على متن الصواريخ، فإن العثور عليه على سطح المريخ قد يساعد البشر على العيش هناك.

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سكاي نيوز عربية