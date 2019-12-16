ناسا تُعلن اكتشاف خريطة الكنز على سطح المريخ

- 1/23
- 2/23
- 3/23
- 4/23
- 5/23
- 6/23
- 7/23
- 8/23
- 9/23
- 10/23
- 11/23
- 12/23
- 13/23
- 14/23
- 15/23
- 16/23
- 17/23
- 18/23
- 19/23
- 20/23
- 21/23
- 22/23
- 23/23
أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا عن اكتشافه لما تم وصفه بأنه خريطة الكنز، والتي تحدد مواقع الجليد المحتملة الموجودة على سطح كوكب المريخ.
ووفقاً لما ذكرته تقارير علمية، فقد قام باحثون في وكالة ناسا بابتكار خريطة لسطح المريخ، والتي يمكن استخدامها في كشف الأماكن التي يعتقدون أن فيها جليد الماء.
رائدا فضاء يستكملان مهمة فضائية بدأت قبل سنوات alqiyady 1 رائدا فضاء يستكملان مهمة فضائية بدأت قبل سنوات
شاهد أيضاً: رائدا فضاء يستكملان مهمة فضائية بدأت قبل سنوات
وقال الباحثون أنهم يظنون أن الجليد موجود في بعض الأماكن تحت سطح المريخ بمسافة لا تزيد على 2.5 سم، وهو ما يجعله في متناول أيدي الأشخاص الذين سيسافرون إلى الكوكب الأحمر مستقبلاً.
وأشار أحد الباحثين إلى أنهم مستمرون في جمع البيانات المتعلقة بالجليد الموجودة تحت سطح المريخ، حيث يركزون على الأماكن المناسبة لرواد الفضاء.
صور: ناسا تزيح الستار عن تلسكوب فضائي هائل الحجم وهذا هو موعد إطلاقه alqiyady 1 صور: ناسا تزيح الستار عن تلسكوب فضائي هائل الحجم وهذا هو موعد إطلاقه
شاهد أيضاً: صور: ناسا تزيح الستار عن تلسكوب فضائي هائل الحجم وهذا هو موعد إطلاقه
وأضاف قائلاً أنه بحسب خريطتهم، فلن يحتاج رواد الفضاء إلى حفار للوصول إلى هذا الجليد، بل سيمكنهم فعل هذا بسهولة بواسطة مجرفة.
جدير بالذكر أن تحديد احتياطيات الجليد على سطح المريخ يعد أحد الأشياء الضرورية لمساعدة المهمات المأهولة إلى الكوكب الأحمر، خاصة بعدما اكتشفت مركبة فضائية تابعة لناسا في عام 2008 وجود مياه متحمدة، وذلك بعدما حللت عينة من التربة بعد هبوطها على سطح الكوكب.
ولأن الماء يعتبر ثقيلاً إذا ما تم نقله على متن الصواريخ، فإن العثور عليه على سطح المريخ قد يساعد البشر على العيش هناك.
المزيد:
فيديو: ماذا يحدث عند عصر قطعة قماش مبللة في الفضاء؟ النتيجة مذهلة!
بالفيديو: إطلاق 60 قمرًا جديدًا لتوفير الإنترنت من الفضاء
شاهد: في 140 ثانية حياة كوكب الأرض من النشأة إلى يومنا هذا
علماء يتوصلون إلى طريقة لاستخراج الماء على سطح القمر
تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
ناسا تعلن اكتشاف كوكب عملاق شبيه بالأرض
سكاي نيوز عربية
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
واشنطن تبدأ سحب قواتها من أفغانستان الأسبوع المقبل
يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشروع في سحب الدفعة الأولى من القوات العسكرية الأميركية بأفغانستان، ابتداء من الأسبوع المقبل.سكاي نيوز عربية
-
15 ديسمبر.. أكثر المواضيع تفاعلا على موقعنا
بعيدا عن السياسة والاقتصاد والرياضة، تأخذكم فقرة أونلاين في جولة على المواضيع المنوعة الأكثر قراءة على موقع سكاي نيوز عربية.سكاي نيوز عربية
-
"من الجبل".. الثورة السورية في 20 دقيقة
يتناول الفيلم السوري "الجبل" قصة فلاح وقيادي سوري صاحب شخصية مؤثرة، تضطره الأوضاع التي عاشها عام 1922 للاختيار بين النضال من أجل كرامة وحرية بلده، والحفاظ على سلامة وأمن مجتمعه وعائلته.سكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
ناسا تعلن اكتشاف كوكب عملاق شبيه بالأرض
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
- ناسا تعلن اكتشاف كوكب عملاق شبيه بالأرضسكاي نيوز عربية 0:24
- واشنطن تبدأ سحب قواتها من أفغانستان الأسبوع المقبل سكاي نيوز عربية 2:04
- 15 ديسمبر.. أكثر المواضيع تفاعلا على موقعنا سكاي نيوز عربية 6:52
- "من الجبل".. الثورة السورية في 20 دقيقة سكاي نيوز عربية 12:11
- كيف تساعد زميلا يبدو متراجعا في أدائه؟ سكاي نيوز عربية 7:55
- "غوغل" تطلق ميزات جديدة للمتحدثين بالعربية سكاي نيوز عربية 8:51
- ألتا فيستا.. سيرة محرك بحث سكاي نيوز عربية 0:49
- "Snapdragon 865" المعالج الرائد للهواتف الذكية سكاي نيوز عربية 0:40
- واشنطن تلغي رسوما على سلع صينية سكاي نيوز عربية 1:43
- انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ سكاي نيوز عربية 2:32
- "ألتيرا" لعلاج آثار التقدم في العمر سكاي نيوز عربية 2:01
- مصر.. تضاعف إنتاج "حقل ظهر" منذ بدء الإنتاج سكاي نيوز عربية 2:03
- مصر: 11.5 مليار دولار استثمارات "حقل ظهر" حتى الآن سكاي نيوز عربية 2:10
- السودان.. تمديد اتفاق جوبا حتى 15 فبراير سكاي نيوز عربية 2:20
- أبرز محطات الحرب التجارية سكاي نيوز عربية 1:02
- إدراج شركة "مطار البحرين" العام المقبل سكاي نيوز عربية 1:54
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر ناسا تُعلن اكتشاف خريطة الكنز على سطح المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.