شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الخير.. الإمارات تشهد تساقط الأمطار فى مناطق متفرقة.. فيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مناطق متفرقة فى دولة الإمارات، حالة من عدم الاستقرار فى الطقس، وشهدت مناطق عديدة تساقط فى الأمطار الرعدية، ونشر عدد من رواد تويتر، فيديوهات ترصد تساقط الأمطار فى مناطق عديدة فى الإمارات، وبصورة خاصة فى رأس الخيمة. وغرد مدون عبر تويتر، ونشر فيديو لأمطار متفرقة شمال مسافي بالمنطقة الشرقية، وقال آخر بوجود أمطار فى منطقة الغيل برأس الخيمة. Advertisements وكان المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، قد توقع أن يكون الطقس اليوم غائم جزئياً إلى غائم على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار على فترات خاصة على الجزر والسواحل والمناطق الشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، مثيرة للغبار والأتربة.

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