شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يلتقى الأمين العام لحلف الناتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، اليوم فى قصر بيان ، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج الذى يزور الكويت حالياً.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأثنين، جرى خلال اللقاء بين أمير الكويت والأمين العام لحلف شمال الأطلسى، بحث عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.