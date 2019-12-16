شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والولايات المتحدة يبحثان استمرار التعاون فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى المستقيل عادل عبدالمهدى ، خلال اتصال هاتفى، اليوم الإثنين، مع وزير الدفاع الأمريكى مارك أسبر، استمرار التعاون الثنائى ضد الإرهاب .
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن الجانبين بحثا أيضا خلال الاتصال، دعم جهود القوات المشتركة لملاحقة بقايا عناصر داعش وحفظ الأمن والاستقرار فى عموم العراق.
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