شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والولايات المتحدة يبحثان استمرار التعاون فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى المستقيل عادل عبدالمهدى ، خلال اتصال هاتفى، اليوم الإثنين، مع وزير الدفاع الأمريكى مارك أسبر، استمرار التعاون الثنائى ضد الإرهاب .

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن الجانبين بحثا أيضا خلال الاتصال، دعم جهود القوات المشتركة لملاحقة بقايا عناصر داعش وحفظ الأمن والاستقرار فى عموم العراق.