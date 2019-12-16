العراق.. مقتل 5 اشخاص من عائلة واحدة بهجوم مسلح في البصرة

العراق/علي جواد/الاناضول-



أفاد مصدر في الشرطة العراقية اليوم، الاثنين، أن عائلة مكونة من 5 افراد قتلوا بهجوم مسلح شنه مجهولون على منزلهم في محافظة البصرة، جنوبي البلاد.



وقال المصدر وهو ملازم أول في شرطة البصرة طلب عدم الاشارة لاسمه، لوكالة "الخليج 365"، إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية اقتحموا منزلا في منطقة القبلة غربي البصرة واطلقوا النار من مسدسات مزودة بكواتم صوت على عائلة مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال وأردوهم قتلى".

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وأضاف المصدر، ان "طفلة بعمر عام واحد لم تقتل".

وأشار إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث الذي لم تتضح دوافعه على الفور.

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