مدارس رأس العين.. من وكر للإرهاب إلى منارة للعلم

أنقرة/ الخليج 365

بثت وزارة الدفاع التركية، مشاهد لمدرسة في إحدى قرى رأس العين السورية، جرت صيانتها وإعادة تأهيلها، بعدما استخدمها الإرهابيون مقرا لهم.

جاء ذلك في مقطع مصور نشرته الوزارة عبر حسابها على تويتر الإثنين، حيث أكدت استمرار جهود صيانة المدارس التي كان اتخذها إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" مقرات لهم، في المناطق التي تم تحريرها من الإرهابيين عبر عميلة "نبع السلام".

وقالت الوزارة :" جنودنا لا يجلبون الأمن والطمأنينة والطرق والماء والكهرباء فحسب مع باقي مؤسسات دولتنا، بل يبنون مستقبل الأطفال السوريين أيضا، من خلال إعادة المدارس التي اتخذها بي كا كا/ ي ب ك مقرات له، إلى طبيعتها كمنشآت تعليمية".



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