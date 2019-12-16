ليبيا.. عمداء بلديات المنطقة الغربية يدعمون مذكرتي التفاهم مع تركيا

طرابلس/وليد عبد الله/ الخليج 365



أبدى عمداء وحكماء المنطقة الغربية والوسطى في ليبيا دعمهم الكامل لمذكرتي التفاهم الموقعة مع تركيا.



جاء ذلك في بيان مصور بمقطع فيديو لعمداء البلديات وحكماء المنطقة الغربية مساء الأحد، عقب انتهاء اجتماعهم بفندق الودان وسط طرابلس.

وعبّر المجتمعون بأن "مذكرتي التفاهم حق مشروع لاسترجاع الحقوق، خاصة الاقتصادية والأمنية".



وأكد العمداء في بيانهم، أن المذكرتين "ضمان لمستقبل وسيادة الوطن"، مطالبين الدول الصديقة والشقيقة بدعم الليبيين لإنهاء الحروب وبناء دولة المؤسسات.



Advertisements

وفي السياق ذاته قال الطاهر محمد صولة أحد أعيان المنطقة الغربية إن "مذكرتي التفاهم تضمنان حقوقنا المائية والاقتصادية في ظل تكالب دول في دعمها غير الشرعي وغير المبرر لحكم العسكر".



وأضاف صولة في تصريح لقناة التناصح (خاصة) بأن بيان عمداء وحكماء المنطقة الغربية هو رسالة حرص وتأكيد على بناء الدولة المدنية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.



وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم المذكورتين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.