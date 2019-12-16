“سرير الغجري” للروائية نسرين بلوط

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صحيفة الخليج الإلكترونية
صدر عن دار مدارك، رواية جديدة للروائية والشاعرة نسرين بلوط بعنوان “سرير الغجري”. تختصرُ أحداثُ الرواية تاريخاً أندلسيّاً قديماً يرويه الشاعر لوركا على لسانه، ليحدث إسقاطاً مدوياً بين زمنين يجمع بينهما التعسف والظلم والأنانية. قصص الحب في الرواية مشوّقة فيها صراعُ الأنثى على عرش قلبِ سيّدها.
تحتشدُ في الرواية وجوهٌ كثيرة أبرزها: الامام الغزالي، يوسف بن تاشفين ونساء قصره، المعتمد بن عباد وحاشيته، لوركا وصديقه الرسام الشهير دالي.
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