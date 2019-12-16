صحيفة الخليج الالكترونية وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهات المختصّة بالمنطقة، بالقبض على أحد الأشخاص في محافظة طريف؛ لإساءته للقيم الدينية والآداب العامة، وذلك من خلال ظهوره في مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تضمن محتواه مساساً بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها. ووجّه سموه باستكمال الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة وفق الأنظمة والتعليمات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشمالية يوجّه بالقبض على مواطن لإساءته للقيم الدينية والآداب العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.