خبراء طقس يتوقعون حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بالمملكة.. أمطار وموجة برد

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم “تسميات” الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الهطولات المطرية على أجزاءٍ من الرياض والشرقية مع بدء انخفاض ملموس لدرجات الحرارة من اليوم. وقال عبر حسابه في “تويتر”: تستمر الحالة المطرية الشتوية مؤثرة في أجزاء من منطقتَي الشرقية والرياض، ويشمل نطاق التأثير أيضاً أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية وعسير والباحة. Advertisements وأضاف: بوجهٍ عام تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض التدريجي النسبي من الليلة، ومتوقع أن تكون شدتها نهاية الأسبوع. من جانبه، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم بداية نجم المربعانية الثاني المسمّى القلب. وقال عبر حسابه في “تويتر”: “اليوم أول أيام نجم المربعانية الثاني المسمّى القلب ومدته 13 يوماً، وهي داخلة في حيز الوسم من حيث التأثير، فأمطاره لها نفس تأثير الوسم وأجواؤه معتدلة في أوله”. وأضاف: “خلاله يشتد البرد على الشمالية وتبدأ المنطقتان الوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية باستقبال أولى موجات البرد الجاد”.

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