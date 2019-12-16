شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف عن الإجراء المتخذ بشأن المباني المدرسية المتهالكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن المباني الدراسية التي تهدد سلامة الطلاب والطالبات يجب إيقافها، مستبعداً إجراءات ترميم المباني المتهالكة أو إصلاحها.

ووفقاً لـ”الوطن”، قال آل الشيخ: إذا كان هناك أي مبنى غير صالح فيجب إيقافه وهناك معايير للسلامة ويجب تطبيقها في أي مبنى دراسي سواء كان حكومياً أو مستأجراً.

وحمّل وزير التعليم مديري المدارس ومشرفي السلامة بإدارات التعليم المسؤولية في رصد كل ما يعرض سلامة الطلاب والطالبات للخطر وضرورة اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذه الحالات، مضيفاً: أبناؤنا وبناتنا هم محور الاهتمام ومرتكز الخدمة التي يقدمها قطاع التعليم بجميع مكوناته من الوزارة إلى إدارات التعليم وصولاً إلى المعلمين في المدرسة، كلهم مكلفون لتقديم الخدمة لأبنائنا وبناتنا الطلاب.