شكرا لقرائتكم خبر عن شجاعة مواطن تُنقذ أسرة من حريق بحي اليرموك في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تمكن المواطن محمد اليامي، من إنقاذ عائلة بحي اليرموك في الرياض من حريق شب في أحد المنازل.

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وقال اليامي: إنه كان في مناسبة لدى أحد أقاربه في حي اليرموك بالرياض وعند مغادرته في تمام الساعة العاشرة سمع صوت استغاثة من أحد المنازل، ثم أبصر الدخان وتأكد من وجود حريق قوي في الدور الأرضي ومقدمة المنزل مع مدخل الدرج.

وأضاف: “سارعت بالنزول من سيارتي وأخذت طفاية الحريق وقمت بفصل التيار الكهربائي من الخارج وحاولت فتح الباب الخارجي ولكن دون جدوى، فتوجهت مع مجموعة من أقاربي للمدخل الآخر الخاص بالشقق والذي يطل على المطبخ وكان يحترق ودخلنا منه للمنزل وكسرنا الباب المؤدي للدور الأرضي وأخرجنا المحتجزين، ولم نستطع حصر العدد بشكل كامل ولكنهم تجاوزوا 14 شخصا”.

وقال اليامي وفقاً لـ”الوطن”: “صعدنا للشقة في الدور الثاني والثالث وبعد النزول سمعنا صوتاً ينادي بوجود امرأة كبيرة في السن في الدور الثالث وعدت أنا ومجموعة من أقاربي وقمنا بإنزالها ولم يتعرض أحد لأي مكروه سواء أنا أو من كانوا معي أو حتى العائلة؛ حيث تمكنا من فتح النوافذ والأبواب لمنع الاختناق”.