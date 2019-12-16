شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: هطلت اليوم أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على الرياض، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم. جعلها الله سُقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.