صحح معلوماتك الآن.. هل النوم بالجوارب ضار أم مفيد للصحة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

عندما نتحدث عن ارتداء الجوارب اثناء النوم يتبادر إلى أذهاننا جميعا بان لذلك مردوده السلبي على الصحة والبعض يربط ما بين ارتداء الجوارب وصحة العينين والتأثير السلبي عليها ولكن في الحقيقة أن هذا الأمر ليس صحيحا، حيث أنه لا يتعدى ان يكون مجرد خرافة حيث أن الحقيقة والأبحاث العلمية، قد أثبتت ان لارتداء الجوارب عدد كبير من الفوائد والتي سوف نذكرها لكم من خلال السطور التالية



أولا: فوائد النوم بالجوارب :

1- منع إصابة القدم بالعدوى الفطرية أو البكتيرية:

إن ارتداء الجوارب أثناء النوم يساعد على حماية القدمين من العدوى البكتيرية التي تؤدي إلى حدوث الالتهابات وكذلك الحماية من الفطريات التي تسبب العدوى الفطرية للقدم والتي عادتا ما تصيب الأظافر وللحصول على هذه الفائدة من ارتداء الجوارب يجب ان تقوم بغسيل وتنظيف قدمك جيدا ثم تقوم بتركها لتجف قبل ارتداء الجورب

2- تساعد على زيادة ليونة ونعومة القدم ومنع جفافها

كما أن ارتداء الجوارب أثناء النوم أيضا يسهم بشكل كبير في زيادة نعومة وليونة وترطيب القدمين ولكن يجب عليك أيضا قبل ارتداء الجورب ان تغسل القدمين وتتركها لتجف ثم تقوم بوضع بعض الكريمات والمرطبات عليها ثم تقوم بارتداء الجورب فإن ذلك من شأنه أن يساعدك على زيادة نعومة القدمين وزيادة ليونتها ايضا وحمايتها من الجفاف

3- يمنع ارتداء الجوارب أثناء النوم تعرق القدمين

إن القدمين يعتبرا من أهم أجزاء الجسم التي تتعرض للعرق بشكل كبير وغزير جدا ولذلك فإذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من كثرة وفرط عرق القدمين فيكون الحل الأمثل بالنسبة لك هو ارتداء الجوارب أثناء الليل أيضا حيث أن ذلك من شانه أن يقلل من عرق القدمين وأن يحميك من الروائح الكريهة التي تنبعث من القدمين أيضا نتيجة العرق

4- تحافظ على تدفئة القدمين

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إن القدمين من أهم اجزاء الجسم أيضا التي تتعرض للبرد خصوصا في فصل الشتاء ذو الطقس البارد مما يسبب التعب وعدم القدرة على المشي في بعض الأوقات ولذلك فإن ارتداء الجوارب في الليل يساعدك على تدفئة القدمين وحمايتهما من البرد

5- تمنع جفاف وتشقق القدمين

من أهم فوائد ارتداء الجوارب أيضا أثناء النوم هو انها تعمل على حماية القدمين من الجفاف والتشقق وتعمل على زيادة ليونتها وعلى ترطيبها ايضا ولذلك فإنه من الهام جدا ارتداء الجوارب أثناء النوم

ثانيا: أضرار النوم بالجوارب :

1- إذا كان الجورب ضيقا فعند ارتدائه أثناء النوم فإنه قد يؤدي إلى احتباس الدم وعدم وصوله إلى أصابع القدمين

2- إذا ارتديت الجورب على قدم غير نظيفة فإنه قد يؤدي إلى حدوث الالتهابات وحدوث العدوى البكتيرية والفطرية أيضا

3- إذا قمت بارتداء الجورب مبللا فإنه سوف يضر بالقدم ويسبب جفافها وتشققها

4- عند ارتداء الجورب ليلا والتجول في المنزل قبل النوم فيجب ان تسير في اماكن جافة حتى لا يتعرض الجورب إلى الماء أو البلل.