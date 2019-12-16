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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو سر عصير الليمون والزنجبيل والنعناع والخيار؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
هل تعرفين سر هذا العصير المحضر من الليمون والزنجبيل والنعناع والخيار؟ إنه يساعدك على الحصول على بطن مسطح، وعلاوة على ذلك فهو مشروب لذيذ، هذا المزيج من المكونات المضادة للالتهابات والمنقية والمدرة للبول يسهل الهضم ويحرق الدهون يومياً.
ينصح بتناوله دائماً في الصباح على معدة فارغة، إذا رغبت باتباع علاج أقوى للحصول على بطن مسطح، فبدلاً من شرب كوب واحد فقط في الصباح، حضري لتر من المشروب واشربيه على مدار اليوم.
وهذا المشروب سهل التحضير ولا يكلف الكثير ويعطيك نتائج مبهرة مع المثابرة عليه.
كيفية تحضير المشروب
ستحتاجين إلى المكونات التالية:
حبة خيار مقشرة ومقطعة إلى شرائح
عصير الليمون
كوب من الماء (250 مل)
10 غ من النعناع
ملعقة من الزنجبيل الطازج المبشور
اصنعي منقوع من النعناع وحين يصبح جاهزا أضيفي عصير الليمون وملعقة من الزنجبيل، ثم اخلطي الخيار في الخلاط وأضيفي مزيج النعناع والليمون، ضعي في المشروب عدد من مكعبات الثلج للحصول على مشروب لذيذ ومنعش.
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