حيل فعالة ومضمونة لتنظيف العفن الأسود في المنزل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتبر العفن الأسود الكابوس الأكبر لكل ربّة منزل تبحث عن بيت نظيف وصحي بعيداً من الأمراض، فكيف تتخلّصين من هذه المشكلة التي لا بدّ منها في الأماكن العالية الرطوبة والتي لا تطالها أشعّة الشمس؟



لحسن الحظّ، هناك العديد من المكونات في منزلك، والتي ستساعد على إزاله العفونة في شكل نهائي، وتجدر الإشارة إلى ضرورة إرتداء قفازات وقائية خلال القيام بأيّ من سبل التنظيف المذكورة، وهي:

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1- الخلّ الأبيض: للتخلّص من العفن الأسود عن مختلف أنواع الأسطح، وحتى الخشب والسجاد، الحلّ الأنسب هو الخلّ الأبيض، إستعمليه من دون مزجه مع الماء في الحالات المتقدّمة. أمّا في الحالات المعتدلة، فبإمكانك مزج مقدراين متوازين من الماء كما الخل، ثم أسكبي الخليط في عبوة بخاخة ورشي الموضع المتعفّن في شكل كبير، ثمّ اتركي الخل ليقضي تدريجياً على العفن ويتخلّص منه.

2- ماء الأوكسجين: قومي بشراء محلول الـ hydrogen peroxide أي ماء الأوكسجين بمؤشر 3% واعمدي إلى سكبه وحده داخل عبوة بخاخة. ثم قومي برش المحلول على الأسطح المتعفّنة والإنتظار لمدّة 20 دقيقة، ثمّ مسحها برقعة نظيفة ومبلولة، هذه الحيلة فعّالة على مختلف الأسطح.

3- مسحوق تنظيف الغسيل: هذه الحيلة تنفع على الزجاح، البلاط، ومختلف الأسطح التي لا تحتوي على مسام واسعة قد يتغلغل العفن إلى داخلها. قومي بمزج كوب من مسحوق تنظيف الغسيل داخل غالون من الماء النظيف، واستعيني بإسفنجة خاصّة للفرك لتغميسها داخل الخليط، وتنظيف السطح الذي طاله العفن بواسطتها. بعد الإنتهاء، إغسلي الموضع جيداً بالماء.

4- الأمونيا: هذه الطريقة فعّالة في شكل كبير على الزجاج والبلاط، ولكنّها لا تأتي بأي فائدة على الأسطح الخشبيّة، كما أنّها قد تكون سامّة. وبالتالي، من الضروري إرتداء كمّامة وقفازات خلال تطبيقها. إمزجي مقدارين متساويين من الأمونيا والماء في عبوة بخاخة وقومي برش الخليط على الموضع المتعفّن، ثم اتركيه ليتفاعل لمدّة ساعتين، ثمّ عودي لغسله جيداً بالماء الفاتر.