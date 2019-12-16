تعرف على أكثر منطقة تتراكم فيها الجراثيم في جسم الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعدُّ سرة البطن من أكثر مناطق الجسم عرضة لتراكم الجراثيم والبكتيريا المسببة للالتهابات، لأنَّها مكان ضيق جداً وصغير ولا يعمل الاستحمام العادي على طرد كافة الملوثات الموجودة بداخلها بطريقة عميقة ومثاليَّة.



وهنا نقدِّم لك طرقاً صحيحة وسهلة ستساعدك على تطهير سرة بطنك فجربيها وتمتعي بمظهر نظيف وصحي.

طبقي الطرق الثلاث التالية بحذافيرها:

الطريقة الأولى: الأدوات: · منديل قماش نظيف. · القطن المعقم الخاص بتنظيف الأذن. · بيروكسيد الهيدروجين أو الكحول الآيزوبروبيل.

الطريقة: صبي كميَّة قليلة من المحلول على السرة.

·انتظري دقيقتين حتى يتحلل كل الأوساخ الموجودة.

·استخدمي العصي القطنيَّة في تنظيف المنطقة.

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·كرِّري استخدامها إذا احتاج الأمر لذلك.

·استخدمي المنديل القماش في تجفيف المنطقة.

الطريقة الثانية: يمكنك سيدتي الحصول على سرة بطن نظيفة وخالية تماماً من الجراثيم من خلال عمل محلول مطهر من الماء مع زيت الأطفال وماء الأكسجين ثم اغمسي الجزء القطني الموجود في عصا تنظيف الأذن في هذا المحلول وابدئي بفرك سرتك به بحركات دائريَّة لطيفة حتى تختفي كافة الملوثات المتراكمة بداخلها.

الطريقة الثالثة: هناك أسلوب آخر فعال سيساعدك على تطهير سرة بطنك من الأعماق وهو وضع مياه مالحة بكميَّة مناسبة لحجم هذا المكان وتغطيها بكوب من البلاستيك وتركه لدقائق عديدة وستلاحظين بعدها أنَّ سرتك أصبحت نظيفة للغاية، حيث تعمل المياه المالحة على خلق بيئة غير مواتية رافضة للبكتيريا التي تسبب الالتهابات والحكة.

نصيحتنا:

1- احرصي دوماً على تجفيف سرة بطنك بعد الاستحمام؛ لأنَّ كثيراً من الماء والرطوبة يعملان على تعزيز نمو البكتيريا الضارة.

2- إذا كنت تعانين من رائحة سرة البطن السيئة وبشرتك من النوع الحساس المعرض للاحمرار يمكنك تنظيف هذا المكان باستخدام غسول مخصص لنوع جلدك مع تطبيق القليل من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون بداخل السرة قبل الاستحمام، فهذه المنتجات تساعد على طرد الأتربة والجسيمات الأخرى.

3- كوني حذرة جداً عند تطهير سرة بطنك وابتعدي تماماً عن استخدام الأدوات الحادَّة والمتسخة في إنجاز هذه العمليَّة، وإذا ألحقت ضرراً بهذه المنطقة من دون قصد سارعي بالذهاب إلى طبيب الجلديَّة الخاص بكِ ليساعدك على تنظيفها وعلاجها.