شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الأعراض التي تدل على وجود خلل في عمل الغدة الدرقية! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الغدة الدرقية هي خزان الهرمونات التي تؤثر على وظائف جسمنا بكامله، فما هي هذه الغدة؟!



الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع في وسط الرقبة وتعتبر سيدة الأيض، وتلعب دورا رئيسيا في أداء العديد من الأجهزة بما في ذلك القلب والدماغ والكبد والكلى والجلد ولصحة الجسم بشكل عام، لذلك فمن الضروري للغدة الدرقية البقاء في صحة جيدة وان تعمل بشكل صحيح.

ما هي مشاكل الغدة الدرقية؟

مشاكل الغدة الدرقية شائعة وتشمل فرط الدرقية، وتضخم الغدة الدرقية، والعقيدات الدرقية، وسرطان الغدة الدرقية. و من هذه المشاكل، قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية وهي الأكثر شيوعا ويمكن أن تسبب تغير العديد من الهرمونات، والتغيرات النفسية والجسدية في الجسم .

ويعتقد أن 59 مليون أمريكي يعانون مشكلة في الغدة الدرقية، ولكن الكثير من الناس ليسوا على علم بها. وفقا للجمعية الأميركية من الغدد الصماء، ان الملايين من الناس الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية من دون تشخيص يحدث لهم العديد من العلامات والأعراض الشائعة بحيث غالبا ما يتم تجاهلها أو حتى تشخيصها خطأ، و بالإضافة إلى ذلك فإنها تختلف من شخص إلى آخر. من خلال التعرف على العلامات والأعراض المحتملة، يمكن أن تسأل الطبيب للقيام بإختبار الغدة الدرقية ومناقشة خيارات العلاج.

ما العلامات التي تدل على مشاكل في الغدة الدرقية والتي يجب استشارة الطبيب إذا ظهرت عليك؟!

1. الشعور بالإرهاق: الشعور بالتعب والإرهاق والتعب ووجود طاقة قليلة أو معدومة خلال اليوم هي من المشاكل المرتبطة مع مشاكل الغدة الدرقية. بعض الناس قد لا تكون القدرة على القيام بالأنشطة اليومية دون قيلولة أو فترات راحة قصيرة، يمكن أن تكون هذه كلها دلائل على اضطرابات الغدة الدرقية، وخاصة إذا كان مختلفا تماما عن مستواك الماضي من اللياقة البدنية.

مع فرط نشاط الغدة الدرقية، قد لا تكون قادرا على النوم جيدا في الليل مما يجعلك تشعر بالتعب خلال النهار، ومع قصور الغدة الدرقية، قد تنام في الليل ولكن لا تزال تشعر بالتعب في الصباح أو طوال اليوم، فإذا كنت تشعر بالتعب طوال الوقت عليك استشارة الطبيب للحصول على التشخيص السليم.

2. التغيير المفاجئ في وزن الجسم: زيادة الوزن غير المبررة او حتى فقدان الوزن يمكن أن يكون علامة تحذيريه على اضطراب الغدة الدرقية. زيادة الوزن حتى بعد اتباع نظام غذائي صارم قد تشير إلى انخفاض مستويات هرمونات الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية. في المقابل، إذا كانت الغدة الدرقية تنتج المزيد من هرمونات من احتياجات الجسم، قد تتعرض الى فقدان الوزن المفاجئ. إذا كان لديك تغيرات في الوزن غير مبررة، عليك القيام باختبارات الغدة الدرقية للتحقق من ذلك.

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3. الاكتئاب والقلق: إذا كان لديك أعراض اكتئاب او قلق او اضطرابات الهلع التي لا تستجيب للأدوية والعلاجات، فإنها يمكن أن تكون علامة على اضطراب الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغده الدرقية)، في حين يرتبط الاكتئاب بالغدة الدرقية ونوبات القلق والذعر تشير إلى وجود مشكلة فرط نشاط الغدة الدرقية.

انخفاض إنتاج هرمون الغدة الدرقية له تأثير مباشر على مستوى السيروتونين في الدماغ ونتيجة لهذا فإن الشخص قد يمر بتقلب المزاج او يميل الى الاكتئاب الحاد او يحدث له نوبات من الهلع دون أي سبب. وعلى الرغم من الاكتئاب أو القلق يمكن أن يشير إلى أمراض الغدة الدرقية، الا ان هذه الأعراض وحدها ليست كافية لاستنتاج أن هناك اضطراب في الغدة الدرقية.

4. مشاكل في الدورة الشهرية: النساء اللاتي يعانين من مشاكل الغدة الدرقية يعانين من العديد من مشاكل في الدورة الشهرية. في الواقع يمكن أن تكون مشاكل الغدة الدرقية بسبب البلوغ المبكر أو المتأخر. بالإضافة إلى ذلك، أي تغيير في أنماط الحيض أو عدم انتظام الدورة الشهرية يمكن أن يكون بسبب مشكلة في الغدة الدرقية. وعادة ما تكون الدورة الشهرية أكثر تواترا واكثر كثافة لفترات طويلة وأكثر إيلاما مع قصور الغدة الدرقية من ناحية أخرى الدورات الاخف او النادرة أو الغائبة تكون بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية. و يمكن أن يكون يرجع العقم أيضا إلى وجود مشاكل في الغدة الدرقية دون تشخيص.

إذا لاحظت حدوث تغيير مفاجئ في دورة الطمث قد يكون أحد أعراض الغدة الدرقية. أيضا الفتيات اللتي جاءتهم الدورة في وقت مبكر جدا أو في وقت متأخر جدا لديهم مشكلة محتملة في الغدة الدرقية. لذلك، فإنه من المستحسن استشارة طبيب أمراض النساء.

5. تساقط الشعر المفاجئ: كثيرا ما يرتبط فقدان الشعر غير المبررة مع مشاكل في الغدة الدرقية، ويمكن أن يكون انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية يعطل نمو الشعر ويتسبب في فقدان الشعر اكثر من المعتاد. تساقط الشعر من فروة الرأس وكذلك من الحاجبين او أجزاء أخرى من الجسم، بالاضافة الى ان الشعر يصبح جاف وهش وخشن، هذه أعراض تدل على قصور في الغدة الدرقية. فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يسبب مشاكل للشعر، حيث مع فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن ان تلاحظ ان الشعر يصبح خفيفا وفروة الرأس تصبح جافة جدا، إذا كنت تشعر بالقلق إزاء كمية الشعر التي تفقدها، عليك الحصول على فححص الغدة الدرقية واختيار العلاج المناسب.

6. الشعور المفاجئ بالبرودة أو الحرارة: إذا كنت تشعر بالبرودة او الحرارة دون أي سبب معروف فإنه يمكن ان يشير إلى وجود مشكلة في الغدة الدرقية، أي تغيير في مستوى هرمونات الغدة الدرقية يمكن أن يعطل القدرة على تنظيم درجة حرارة الجسم. الشعور باليدين والقدمين باردتين أو الشعور بالبرد في كل وقت على الرغم من كون الغرفة دافئة يمكن أن يكون بسبب قصور الغدة الدرقية. من ناحية أخرى، يمكن أن يكون التعرق المفرط وعدم القدرة على تحمل الحرارة دليل على فرط الغدة الدرقية.

7. أجش الصوت وعدم الراحة في الرقبة: مشاكل الغدة الدرقية يمكن أيضا أن تسبب مشاكل مثل صوت أجش، و الشخير وانتفاخ طفيف أو نتوء في منطقة الغدة الدرقية. بالإضافة إلى ذلك، عدم الراحه في مكان الغدة الدرقية من الجزء الأمامي في الرقبة يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة في الغدة الدرقية. يمكن أن يسبب مشاكل في الرقبة مثل الألم والانزعاج من قبل الغدة الدرقية الملتهبة أو تضخم الغدة الدرقية، والإصابة بتضخم الغدة الدرقية يمكن أن يكون نتيجة لقصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية على حد سواء.

إذا كنت تواجه أي من هذه المشاكل، يجب استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان لديك اضطراب في الغدة الدرقية.

8. مشاكل في الأمعاء: إذا كان لديك مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك، والإسهال أو متلازمة القولون العصبي (IBS)، قد يكون بسبب مشكلة الغدة الدرقية الكامنة ويمكن لهرمونات الغدة الدرقية ان تسبب تغيرات في الأمعاء، لانها تتحكم في قدرة الجسم على هضم الطعام وطرد النفايات خارج الجسم. الإمساك على المدى الطويل والمستمر حتى بعد تناول الألياف الكافية قد يكون بسبب قصور الغدة الدرقية، في حين ان الإسهال أو IBS يكون علامة على فرط نشاط الغدة الدرقية. إذا كنت قد تلاحظ تغيرا في عادات الحمام وليس هناك أي علامات على التحسن حتى بعد العلاج، فقد حان الوقت للقيام بفحص الغدة الدرقية.

9. الإفراط في جفاف الجلد: يتم التحكم في الجلد عن طريق هرمونات الغدة الدرقية، وبالتالي أي مشكلة في الغدة الدرقية يمكن أن تسبب مشاكل في الجلد. عندما تكون مستويات هرمون الغدة الدرقية منخفضة، يصبح الجلد جاف وباهت. وتشمل أعراض أخرى مثل تقشر الجلد، وقلة التعرق، وتغير لون الجلد، وهشاشة الأظافر والأكزيما. في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية، الجلد يميل إلى أن تفوح منه رائحة العرق والحكة.

10. آلام المفاصل والعضلات: الأوجاع والآلام غير المبررة في العضلات والمفاصل، والشعور العام بالضعف في الذراعين والساقين يمكن أن يكون من أعراض مشاكل الغدة الدرقية دون تشخيص مثل قصور الغدة الدرقية او فرط نشاط الغدة. الغدة الدرقية يمكن أن تسبب ضعف العضلات والألم العام كما انها يمكن أن تسبب آلام المفاصل والمساهمة في التهاب الأوتار في الذراعين والساقين، ويمكن لجميع هذه الأعراض ان تشير إلى قصور الغدة الدرقية. من ناحية أخرى، فرط نشاط الغدة الدرقية قد يسبب ضعف العضلات والتعب الذي قد يجعل من الصعب تسلق السلالم، وصعوبة وصول الذراعين فوق الرأس. إذا كنت تعاني من واحدة أو أكثر من هذه الأعراض، قد تكون تعاني من حالة فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية.