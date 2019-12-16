تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف اللاب توب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كثيراً ما يود الاشخاص تنظيف جهاز اللاب توب الذي من السهل أن يحمل الأتربة والأوساخ في ثناياه الكثيرة وفتحاته الضيقة.



قالت الدكتورة أماني عبد الغني أستاذ الاقتصاد المنزلي، إن تنظيف اللاب توب من أصعب الأشياء التي تنظف في المنزل خاصة أنه لا يمكن اضافة المواد الكيميائية الخاصة بالتنظيف، والطريقة الصحيحة لتنظيف اللاب توب كالآتي:

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- وجهي الهواء البارد في السيشوار الى لوحة المفاتيح ، وبفرشاة الأسنان قومي بمساعدة الهواء على خر الأتربة من ثناياه.

- ضعي قليلا من الكحول الأبيض على قطعة قطن ثم أعصريها جيداً وابدئي في تنظيفه بشكل كامل بما فيها الشاشة ومسح المناطق التي لم يستطع هواء السيشوار الوصول اليها ، إلا أنه يفضّل تنظيف الشاشة بقعة قماش مبللة بالكحول بدلاً من القماش.

- مرة ثانية وجهي هواء السيشوار البارد الى منطقة المروحة مع تحريك فرشاة الأسنان بين الثنايا.

- أما في مناطق الوصلات فلا يفضّل مسحها بالكحل أو فرشاة الأسنان بل يكفي تسليط هواء السيشوار البارد .