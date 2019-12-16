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ما هي أعراض حريق أثناء التبول؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

ما هي أعراض حريق أثناء التبول؟

متابعات_الخليج 365

يعدّد الأطباء بعض  الأمور التي قد تطرأ على حياة الرجل وصحّته الجنسية وتكون مؤشراً لإصابته بأمراض معينة تتعلق بغدة البروستاتا.

 

وبعض من هذه الأعراض هو الشعور بحريق خلال البول مع ملاحظة خروج بعض الإفرازات من العضو التناسلي.

 

من جهة أخرى، هناك أعراض داخلية يمكن للطبيب الكشف عنها.

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وغالباً، ما يقال أن كبار السن هم من يصابون بغدّة البروستاتا، إلّا أن الدراسات الحديثة تنفي هذا الموضوع وتلفت إلى أعداد كبيرة من الشبان المصابين.

 

إلّا أن من أبرز الأسباب التي تجعل الشباب يصابون بغدّة البروستاتا أو الإلتهاب هو الإحتقان المتكرر الذي تتعرض له البروستاتا نتيجة انتصاب العضو الذكري دون أن يلاحق تلك العملية قذف للسائل المنوي، وهو ما يؤدي إلى ارتداده ناتجا عنه إحتقانا بتلك الغدة.

 

وعلاج إلتهاب البروستاتا يعتمد على تناول أنواع معيّنة من المضادات الحيوية ولفترة طويلة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر كامل مع إجراء تحليل للغدّة قبل وبعد العلاج.

 

وينصح الأطباء جميع الشباب بالحدّ من المثيرات وعدم الإسراف في ممارسة العادة السرية، مع ضرورة الحدّ من تناول الأطعمة الحريفة والبهارات والتي تزيد من حدّة الالتهابات بشكل عام.

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