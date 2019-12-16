اجتماع لمجلس إدارة بوينج يبحث خفض أو وقف إنتاج الطراز 737 ماكس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن شركة بوينج تدرس إما خفض أو وقف إنتاج طائرات بوينج 737 ماكس المحظور طيرانها حالياً بعد أن قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية الأسبوع الماضي إنها لن توافق على عودة هذا الطراز للخدمة قبل عام 2020.

وأضاف المصدر أن مجلس إدارة أكبر شركة لصناعة الطائرات في الولايات المتحدة بدأ اجتماعاً دورياً في شيكاجو يستمر يومين اعتباراً من الأحد، وقد تصدر الشركة إعلاناًَ بشأن خطط الإنتاج في ساعة متأخرة من مساء الاثنين على أقرب تقدير.

وذكرت صحيفة سياتل تايمز أمس الأحد أن مجلس الإدارة يدرس اقتراحاً قدمته الإدارة العليا لوقف إنتاج الطراز 737 مؤقتاً.

وقال المصدر المطلع على الأمر لرويترز إن وقف الإنتاج مؤقتاً مرجح بشكل أكبر من خفض جديد في الإنتاج لكن من المحتمل أن تمضي بضعة أسابيع قبل أن يتسنى وقف الإنتاج.

وقالت بوينج في بيان إن الشركة "ستواصل تقييم قرارات الإنتاج بناء على توقيت وظروف العودة للخدمة التي ستعتمد على موافقات الجهات التنظيمية وربما تتفاوت وفقاً للولاية القضائية".

وصدر قرار بحظر تحليق الطائرة 737 ماكس في مارس/آذار بعد حادثين لطائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا راح ضحيتهما 346 شخصاً.