شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية والإمارات تتفقان على تعزيز التعاون الاستخباراتى والعسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين على تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاستخبارات والخدمات اللوجيستية والإلكترونية العسكرية وتبادل الزيارات.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) - أن ذلك جاء خلال اجتماع وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو مع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد أحمد البواردي بمقر الوزارة في سول.

واتفق الوزيران على استمرار دراسات الأبحاث المشتركة والتعاون التقني من أجل زيادة المصالح المتبادلة بين البلدين ، وأشار الوزيران إلى أن التعاون والصناعة الدفاعية بين البلدين أصبحا، خلال العام الجاري، أكثر عمقا وتنوعا، كما اتفقا على أن لقاءهما سيسهم في تطوير العلاقات القائمة بين البلدين بصورة عامة.

وأكد الوزير الإماراتي - وفقا لـ"يونهاب" - أن بلاده مستمرة في تأييدها مساعي سول المبذولة لوضع أسس للسلام في شبه الجزيرة الكورية، مطالبا الجانب الكوري الجنوبي بالاهتمام المستمر للتوصل إلى حل سلمي في قضايا الشرق الأوسط.

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