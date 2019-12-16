شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية تعلن تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الرئاسة اللبنانية اليوم الاثنين إنها أجلت الاستشارات النيابية لتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة إلى يوم الخميس، بناء على طلب من سعد الحريرى رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الذي من المتوقع أن يتم تكليفه مجددا برئاسة الحكومة. وجاء في حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر أن تأجيل الاستشارات التي كان من المتوقع أن تجرى اليوم الاثنين يسمح "بمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة".

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