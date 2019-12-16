وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “ شركة أساس العالمية المحدودة، وشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات ” في محافظة الجبيل الصناعية.
وأوضح البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أمين مستودع، مشغل حاسب آلي (عدد وظيفتين)، مراقب عمال أجهزة الراديو، إداري، كهربائي سيارات.
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