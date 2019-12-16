العقاري : دعم أرباح التمويل المقدمة من الصندوق غير مستردة

صحيفة الخليج الالكترونية أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن دعم أرباح التمويل المقدمة من الصندوق غير مُستردة. وقال العصيمي خلال تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: “يهمنا معرفتكم أن الدعم المقدم من صندوق التنمية العقارية غير مسترد، أي أنه في حال تم الانتهاء من التمويل لا يجب على المُستفيد إعادة المبلغ”.

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