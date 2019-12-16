شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تمنع منسوبيها من المشاركة بالورش والاجتماعات أثناء الدوام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
كشفت مصادر عن صدور تعميم من وزارة التعليم يمنع منسوبيها من حضور أي ورش عمل أو اجتماعات وقت الدوام الرسمي أو خارجه دون الحصول على موافقة مسبقة.
ووجه وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل – وفقاً لـ”الوطن”-، بإيقاف العمل في أي لجنة تمت الموافقة عليها مسبقا، وعدم مشاركة كافة منسوبي الوزارة في أعمال للجان والاجتماعات أو الورش خارج الوزارة، إلا بموافقة رسمية، مما اضطر بعض منسوبي الوزارة إلى حضور الورش واللقاءات بإجازات خاصة من رصيدهم.
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