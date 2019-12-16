شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف عن الإجراءات المتبعة حال هروب المتهم بالفساد إلى الخارج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أنه إلحاقاً بالأمر الملكي الصادر بشأن الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإدارية، وفي مقدمتها الحق في فصل أي موظف من وظيفته في حال صدور حكم من المحكمة المختصة بإدانته بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي أو الإداري، فإن من بين هذه الترتيبات التنظيمية أيضاً تنفيذ الأحكام حتى في حالة الهروب للخارج.

ووفقاً لـ”عكاظ”، فإنه في حال هروب المتورط أو المشتبه به أو المتهم بجريمة فساد مالي أو إداري خارج المملكة أو وفاته مع توافر أدلة كافية لإدانته، تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بالعمل للحصول على الأدلة والوثائق ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع دعوی أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في إعادة متحصلات الجريمة وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الحكم داخلية أو خارجية وفقا لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل.