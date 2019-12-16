شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف ثغرة أمنية بأجهزة «أبل» تُعطل خاصية مهمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير لشبكة CNBC أن الإصدار 13 لنظام التشغيل iOS من شركة أبل، يعاني ثغرة أمنية، في خاصية «حدود الاتصال»، التي تمكن الأهل من التحكم بالمتصلين بالأطفال عبر هواتف آيفون وآيباد.

ووفق التقرير لا تحول الميزة دون تحدث الأطفال مع الغرباء عبر الهاتف أو الرسائل النصية القصيرة أو تطبيق «فيس تايم»، رغم أن الخاصية وجدت لحظر الأطفال من الاتصال بأشخاص غير مدرجين في سجل الأرقام.

واتضح لخبراء تقنيين أن الخاصية لا تعمل إذا لم تخزن جهات الاتصال على خدمة «آيكلاود» ما يعني إمكان الأطفال تجاوز رمز التعريف الذي يضعهّ الوالدان،ما يسمح لهم عند تلقي رسالة نصية من مجهول، معرفة أنها واردة من مستخدم «مقيد» بينما تمنحه خيار إضافة رقمه لسجل الاتصال، وبالتالي الاطلاع على محتوى الرسالة والتواصل معه أياً كان هدفه، ما يهددهم بالمخاطر.