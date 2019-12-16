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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما أسهل طريقة للتخلص نهائياً من شعر الوجه؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
الكثير منا يعاني من هذه المشكلة المزعجة و يحاول التخلص منها بكفاة الطرق .. إليكم طريقة آمنه قد تستخدموها !
المكونات :
4 ملاعق من السكر
عصير ليمونة
4 ملاعق من الماء
الطريقة :
يخلط السكر مع الليمون، وتضاف إليه الكمية المطلوبة من الماء، ثم يقلب جيدا على النار حتى يدوب.
توضع الخلطة على الوجه باتجاه نمو الشعر، ثم تترك لمدة 30 دقيقة.
تفرك تلك المنطقة وتغسل بالماء البارد، ومع التكرار ستلاحظين كيف سيصبح الشعر الزائد على وجهك خفيفا إلى أن يختفي بشكل نهائي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.