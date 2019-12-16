شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي فوائد شرب الماء الساخن على الريق؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يفضل الكثير من الناس شرب الماء البارد ، ويفضلون الماء المثلج في فصل الصيف، ويعتقدون أنه الذي يروي ظمأهم ويفيد صحتهم، ولكن الحقيقة أن شرب الماء البارد يحرمك من كثير من المعادن الضرورية الموجودة في المياه، والتي لا يمكن الاستفادة منها إلا عند شربك للماء الساخن، والانتظام على شرب الماء الساخن، يفيد كثيراً في توفير الطاقة للجهاز الهضمي ، ويقلل من النفايات الأيضية المتراكمة في نظام المناعة



الفوائد المترتبة على شرب الماء الساخن على الريق هي تطهير عملية الهضم ، وتجنب الإمساك ، وتخفيف الألم إذا كان يتعلق بصداع أو تشنجات عضلية ، وإنقاص الوزن الزائد ، وتحسين الدورة الدموية ، و إيقاف الشيخوخة المبكرة

وقد قام اﻹتحاد الياباني بنشر عدة أمراض يعالجها الماء:

فرط الحموضة ، والتهاب غشاء المعدة ، الدوسنتاريا ، الصداع ، الضغط ، الدم فقر الدم (الأنيميا) ، داء المفاصل ، الشلل ، سرعة خفقان القلب ، الصرع ، السمنة ، السعال ، التهاب الحلق ، الربو ، السل ، التهاب السحايا ، وأي مرض آخر يتصل بالمسالك البولية ، الإمساك ، أي مرض يتصل بالعين والأذن والحنجرة .

طريقة العلاج بالماء الذي تم غليه :

- استيقظ مبكراً صباح كل يوم واشرب (4) كاسات ماء سعة كل منها (160ملم) على معدة فارغة، يكون الماء مائلاً إلى السخونة ليس ساخن يشوي اللسان، وإنما حبذا أن يكون دافئا قريبا إلى السخونة.

- لا تتناول أي نوع من الطعام أو السوائل قبل مضي 45 دقيقة..

- لا تتناول أي طعام أو شراب خلال الساعتين التاليتين لكل وجبة..

وقد يواجه البعض أو المرضى والمسنين صعوبة في البداية في شرب (4) كاسات ماء في وقت واحد، لذا يمكنهم أن يتناولوا أقل من ذلك، على أن يعملوا على زيادة الكمية تدريجياً إلى أن يتمكنوا من شرب الكمية المقترحة في غضون فترة زمنية قصيرة ، وقد

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أثبتت نتائج العلاج بالماء الشفاء من الأمراض التالية في المدة المبينة مع كل منها :

مشاكل المسالك البولية والكلى 10 أيام.

مشاكل الأنف والأذن والحنجرة 20 يوم.

مشاكل الدورة الشهرية 15 يومآ.

مشاكل القلب بأنواعها 30 يوما.

الصداع 3 أيام .

فقر الدم (الأنيميا) 30 يوم.

السمنة 4 شهور.

الإمساك والمغص 10 أيام .

الصرع والشلل 9 شهور.

مشاكل الجهاز التنفسي 4 شهور.

داء السكري 30 يوماً.

ارتفاع ضغط الدم 30 يوماً.

مشاكل المعدة 10 أيام.

السرطان بأنواعه 9 شهور.

السل وإلتهاب السحايا 6 أشهر.