علماء بريطانيون يكشفون أسباب الموت المفاجيء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

توصل علماء بريطانيون من جامعة برمنغهام لاختبار بسيط يكشف أسباب الموت المفاجئ.



وجد الباحثون علاقة بين غلوبلين A (IgA) المناعي المفرز الذي يحتوي عليه لعاب الإنسان ومخاطر وفاته وكذلك ميوله لنمو أمراض سرطانية بشكل مبكر لديه وبصورة أخص سرطان الرئة.

يؤكد معدو البحث أن IgA قد يكون علامة للوفاة المبكرة بينما سيكون تحليل اللعاب بديلا لعمليات الغزو (لتحليل الدم بشكل خاص).

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وشمل بحث العلماء 639 شخصا تزيد أعمارهم على 63 عاما خلال فترة من 1995 إلى 2014. وقاس الباحثون نسب إفراز IgA لدى أولئك الأشخاص وحالتهم الصحية كما راقبوا وفيات هؤلاء المتقدمين في السن.

كما صحح الباحثون المعطيات التي حصلوا عليها آخذين بعين الاعتبار خصائص جنسية واجتماعية وصحية للأشخاص الذين خضعوا للمراقبة.

ويفرز الغلوبلين المناعي بكريات الدم البيضاء وهو مطلوب لمكافحة أمراض معدية.

وتتوقف درجة إفرازه على عوامل موضوعية مثل عمر الشخص وخصائصه الوراثية وعوامل ذاتية مثل نمط حياة الإنسان، وتسمح هذه الأخيرة للإنسان بمراقبة مدى نشاط IgA.