هكذا تنظفين الفراغات بين الأسنان!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
الحفاظ على نظافة الأسنان من أساسيات الحفاظ على صحتنا، وكما يقال، فإن الأسنان هي ما يعطي الإشارة الأولى عن صحة الشخص، لهذا يجب تنظيفها جيداً، خاصة بين الفراغات.
ويوضّح الأطباء أنه ينبغي تنظيف الفراغات بين الأسنان بشكل صحيح والحفاظ على نظافة الفم.
فرشاة مابين الأسنان
يمكن تنظيف الفراغات بشكل جيد باستعمال فرشاة ما بين الأسنان، التي تتناسب مع الفراغات الكبيرة بين الأسنان، وهي متوفرة بأحجام مختلفة.
ويتم دفع هذه الفرشاة على حافة اللثة بين الأسنان، بحيث يتم تحريكها من مرة إلى مرتين باتجاه تجويف الفم ثم سحبها في الاتجاه المعاكس، ويمكن استعمالها مع معجون الأسنان أيضاً.
خيط الأسنان
أما الفراغات الصغيرة بين الأسنان، فيمكن تنظيفها بخيط الأسنان، وذلك من خلال قطعة من الخيط بطول 30 سنتيمتر تقريباً، ولفها حول إصبعي السبابة ثم الدفع بها بين سنّين عبر نقطة التقائهما، ثم تحريك الخيط من مرتين إلى ثلاث مرات بمحاذاة اللثة إلى أعلى.
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