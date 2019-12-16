ثغرة أمنية في iOS 13 تسمح للأطفال بتجاوز الرقابة الأبوية

أفادت تقارير صحفية مختصة بالتكنولوجيا أن نظام تشغيل iOS 13 الخاص بهواتف شركة آبل الأمريكية تم اكتشاف ثغرة به تتعلق بخاصية حدود الاتصال Communication Limits.
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خاصية حدود الاتصال Communication Limits، تسمح للأهل بالتحكم بمن يستطيع أطفالهم التواصل معه من خلال هواتف آيفون وآيباد.
موقع سي إن بي سي، أشار في تقريره عن الثغرة إلى أن خاصية حدود الاتصال Communication Limits لم تمنع الأطفال من التحدث مع غرباء عن الأشخاص المسجلين بقائمة الاتصال عبر الهاتف أو تطبيق فيس تايم وحتى الرسائل النصية القصيرة.
التقرير الذي نشره موقع سي إن بي سي، أوضح أن الثغرة سمحت بإضافة الأطفال الأرقام لسجل الاتصال وبالتالي الاطلاع على محتوى الرسالة والتواصل مع ذلك الشخص علما أنه لا ينبغي أن يسمح بذلك دون إدخال رمز التعريف.
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مسؤولو شركة آبل ردوا على ما نُشر بخصوص الثغرة بالإشارة إلى أن المشكلة تحدث مع الأجهزة التي اعتمدت "إعدادات غير قياسية"؛ حيث تعمل على إصلاح الخلل وإصداره في تحديث جديد.المزيد:
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.