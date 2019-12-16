مقتل شقيقتين قريبتين لـ«بشار الأسد».. والقبض على الجاني

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أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء السبت، «إلقاء القبض على قاتل شقيقتين قريبتين للرئيس السوري، بشار الأسد، في منطقة القرداحة».

وقالت الداخلية، في بيان مقتضب نشرته على صفحتها عبر «فيسبوك»، إنه تم «إلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل الشقيقتين هبة ونور فايز جبور في منطقة القرداحة».

وأفادت الداخلية السورية، بأنه تم بدء «التحقيقات معه للوقوف على ملابسات الجريمة»، التي وقعت في منطقة القرداحة بمحافظة اللاذقية غرب سوريا وأثارت أصداء واسعة في البلاد.

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إلى ذلك، تداول ناشطون سوريون بعض تفاصيل القضية، قائلين إن «مرتكب الجريمة هو الضابط برتبة ملازم أول من مرتبات قيادة شرطة حماة، فرع السجن المركزي، وئام زيود».

من جانبه، ذكر قائد مغاوير البعث، جهاد بركات، عبر «فيسبوك»، أن «إلقاء القبض على منفذ الجريمة تم على الحدود الإدارية لمدينة إدلب، وكان مقررا تهريب زيود إلى تركيا».

ونشر بركات صورا لزيود وهو مكبل اليدين، إضافة إلى صورة لبطاقته العسكرية، وقال: «قمنا بالمتابعة وإعلام بعض الجهات الأمنية والتواصل بشكل شخصي مع بعض الأشراف وتم الوعد بتسليمنا المذكور، كنت حريصا على أن يتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية وليس لنا».

وتنتمي الأختان المغدورتان إلى عائلة الأسد من جهة الأم، رتاح بديع الأسد، وذكرت وسائل إعلام محلية أن القاتل كان خطيبا لهبة التي قررت فسخ الخطوبة بعد خلاف، فما كان منه إلا أن اقتحم منزل العقيد فايز حسن جبور، في القرداحة يوم الجمعة الماضي، وأطلق النار على الأختين وعلى شقيقهما، ما أدى إلى مقتلهما، وإصابة الأخ الذي نقل إلى العناية المشددة.