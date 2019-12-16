شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية بإطلاق نار على موكبه فى مصراتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الإعلامى لعملية الكرامة فى ليبيا، إصابة وزير الداخلية فى حكومة الوفاق، فتحى باش أغا، عقب تعرض موكبه لإطلاق نار فى مصراتة. وقال المركز الإعلامى للجيش الوطنى الليبى إن الوزير تعرض لمحاولة اغتيال فى مصراتة الليبية على يد عناصر من الميليشيات المسلحة، تحمله المسؤولية عن هزائمها أمام الجيش الليبي..حسبما أفادت قناة" العربية الإخبارية" اليوم

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