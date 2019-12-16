شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية قيرغيزستان يبدأ زيارة رسمية للمملكة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصّل رئيس الجمهورية القيرغيزية سورنباى جينبيكوف، مساء الأحد، إلى الرياض فى مستهل زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه كان فى استقبال رئيس الجمهورية القيرغيزية فى مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

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