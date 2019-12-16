تويتر يخفف القيود على درجة وضوح الصور المسموح بنشرها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

رفع موقع تويتر الحد الأقصى المسموح به لجودة الصور التي ينشرها المستخدمون على الموقع بما يتيح المحافظة على المزيد من تفاصيل الصور التي لم يكن مسموحا بها في الماضي بهدف تقليل حجم الصور وتسريع تصفح الموقع.

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وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن التحديث الجديد في موقع تويتر يتيح للمستخدم تكبير الصور التي يشاهدها إذا كانت الشاشة التي يستخدمها قوية بالدرجة التي تتيح الاستفادة من تفاصيل الصور بجودتها الجديدة.

وبحسب نولان أوبرين المبرمج في موقع تويتر، فإن الخاصية الجديدة ستطبق فقط على الصور التي يتم تحميلها عبر موقع تويتر، وأنه يمكن مشاهدتها فقط عند النقر على أي صورة لتكبيرها. ويأتي هذا التحديث في أعقاب زيادة الحد الأقصى لحجم الصور المسموح بعرضها على موقع تويتر على الإنترنت من 4 ميغابيكسل إلى 16 ميغابيكسل في عام 2018، ثم تعميمها لتشمل تطبيق تويتر على الكمبيوتر اللوحي آيباد من إنتاج آبل وتطبيق تويتر ماك.

وذكرت شركة تويتر في بيان أن المستخدمين سيميلون غالبا إلى عرض والتفاعل مع المشاركات التي تحتوي على ملفات صوتية أو فيديو أو صور أكثر من التفاعل مع المشاركات التي تحتوي على نصوص فقط. والتحديث الأخير يتيح للمستخدمين عمل ذلك دون أن يضطروا إلى التضحية بجودة الصور التي يتبادلونها عبر منصة تويتر.

ونشر أوبرين تغريدة مع صورة لأوراق خريف حمراء براقة درجة وضوحها 4096 في 4096 بيكسل لكي يستعرض مزايا التحديث الأخير، حيث كان تويتر يعيد ضغط الصور الكبيرة في السابق لتقليل حجمها وبالتالي تختفي بعض تفاصيلها الجمالية عند عرضها.