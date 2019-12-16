أبوالغيط: إسرائيل لم تستخدم السلاح النووي في حربها ضد مصر

دبي - بواسطة محمد فارس © أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

كتب - يوسف عفيفي ومحمد خميس:

حذر أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من الصخب الإعلامي الكاذب الذي يستهدف ضرب الدولة المصرية والمنطقة، بالإضافة إلى الحرب المعلوماتية الحالية مؤكدًا أنها أمر ضروري جدًا يجب الاهتمام به.

وأضاف أبوالغيط، خلال جلسة "التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين"، في فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، التي عقدت صباح الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "الدول العربية تسعى للقدرة النووية العسكرية وهو تخويف ولم يستخدموه في حروبهم"، مؤكدًا أن الدليل على ذلك هو أن ضرب مصر لإسرائيل دون استخدام قنابل نووية ولم تستطع إسرائيل استخدام هذا السلاح النووي في حربها ضد مصر ولا الأخذ به.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أهمية الذكاء الاصطناعي: "لكن للأسف يعمل البعض على تحويله إلى سلاح بهدف التصدي ومعاداة الدول الأخرى".

وشدد أبوالغيط، على أهمية محور المناخ والفشل وإطلاق فكرة الإرهاب ووجود جفاف لبعض المناطق ما يؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن والسلم الدوليين.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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