شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يبحث مع وزير دفاع أستراليا الجهود الإقليمية للحرب على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردنى عبد الله الثانى، الأحد، مع رئيس قوات الدفاع الأسترالية الفريق أول أنجوس كامبل أوجه التعاون العسكرى والدفاعى بين الأردن وأستراليا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن اللقاء تطرق إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية فى الحرب على الإرهاب، والتنسيق بين البلدين بهذا الخصوص.