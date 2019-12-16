شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع نظيرته الكولومبية التطورات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى فى أبوظبى، مع وزيرة العلاقات الخارجية فى كولومبيا كلوديا بلوم دى باربيرى سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى مختلف المجالات. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء تناول المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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