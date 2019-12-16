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السلطات الأردنية تحبط مخططًا إرهابيًا لخلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت السلطات الأردنية مخططًا إرهابيًا لخلية مكونة من 4 أشخاص مؤيدين لتنظيم داعش الإرهابى، كانت تنوى تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، الأحد، أن السلطات الأردنية كشفت أن أفراد الخلية الذين قبض عليهم فى أغسطس الماضى كانت مخططاتهم استهداف مبنى المخابرات العامة فى محافظة معان جنوب الأردن.

 

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