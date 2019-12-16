شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير للموظف العام.. هذه الممارسات تدخل في حكم الرشوة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبه برنامج “تعريف” المتخصص في رفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، الموظفين إلى خطورة الإخلال بواجبات الوظيفة الخاصة به، أو الامتناع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة سواء كان لتوصية أو وساطة.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته، بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي.

وتابعت أن عقوبة هذه الجريمة تتمثل في السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.